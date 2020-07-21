21 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 120.094 0.68 EURO 7,8480 -0.03
USD 6,8590 0.02 ALTIN 401,720 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esenler’de dehşet anları! Klima bomba gibi patladı

21 Temmuz 2020 Salı - 10:52 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 10:52

Esenler’de Havaalanı Mahallesi bulunan 10 katlı bir binanın 6’ncı katında bulunan dairenin kliması bomba gibi patladı. Alev topunun çıktığı patlama sesi birçok mahalleden duyuldu.


  Olay, dün öğlen saatlerinde Esenler’de Havaalanı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dairede bulunan klimada önce yangın çıktı. Bir süre yanan klima daha sonra adeta bomba gibi patladı. Patlama sesi ilçede bulunan birçok mahalleden duyuldu. 
 
  Patlamayı gören vatandaşlar olayı hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ve zabıta gerekli önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangını büyümeden söndürdü. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlama anında dairede kimsenin olmaması, büyük bir facianın önüne geçti. Patlama sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. 
 
 

ETİKETLER

Klima patladı Esenler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.