Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin indirilmesi ya da artırılmasını ifade eden Eşel Mobil Sistemi (EMS), hakkındaki aramalar akaryakıtta fiyatına gelen zamlar sonrası en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, Eşel Mobil Sistemi nedir, devam ediliyor mu? Eşel Mobil Sistemi (EMS) ne işe yarıyor?

Benzin, motorin, lpg (otogaz) fiyatlarına yapılan zamanlar sonrası Eşel Mobil Sistemi (EMS) hakkında yapılan aramalar arttı. Bu sistem sayesinde akaryakıttaki fiyat artışı, pompa fiyatlarına yansıtılmıyor. Peki, Eşel Mobil Sistemi nedir, devam ediliyor mu? Eşel Mobil Sistemi (EMS) ne işe yarıyor?

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Tüketicilerin satın alma gücünü koruyabilmek için, ücretlerin enflasyondaki artışı dikkate alarak kendiliğinden ayarlanmasını mümkün kılan bir sistemdir. Böylece çalışanların ücret artışları için sözleşmelerle güncelleme yapmak yerine, ücret artışları otomatiğe bağlanmaktadır.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NE İŞE YARIYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki artış kaynaklı yükselişe geçti. Bu yükselişin ekonomideki etkilerini sınırlandırmak amacıyla eşel mobil uygulaması 2 yıldır yürürlükte. Bu uygulama sayesinde akaryakıt ürün fiyatına gelen zamlar, fiyatın içindeki ÖTV miktarından otomatik olarak düşülmüş ve böylece satış fiyatları sabit tutulmuştu.

Akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle karşılanarak akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik bir sistemdir.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NE ZAMAN BAŞLADI, DEVAM EDİYOR MU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi devreye alındı. Bundan sonraki olası zamlar pompa fiyatlarına yansımayacağı belirtilmişti. Bu kapsamda "02/07/2019 tarihi itibari ile Motorinde de eşel mobil sistemi devreye alınmıştır. Bundan sonra olası zamlar hem benzin hem motorinde artık pompa satış fiyatlarına yansımayacaktır." açıklaması yapıldı.

Sistem, 2019 yılında yeniden devreye alındı ve devam ediliyor.