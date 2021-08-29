29 Ağustos 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8710 -0.11
USD 8,3470 -0.48 ALTIN 488,200 1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Eşeğe cinsel istismar iddiası! Sopalarla dövdüler

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK (DHA) |  29 Ağustos 2021 Pazar - 12:55 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 13:15

İstanbul Tuzla'da  çiftliktekiler,  otluk alanda dolaşan eşeğe cinsel istismarda bulunmak istediğini iddia ettikleri servis şoförü A.E.'yi sopalarla darbetti. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla mahkemeden serbest bırakıldı. İddiayı reddeden şoförün darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, dün Tuzla Tepeören'de bulunan çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, servis şoförü A.E., otluk alanda eşeğe cinsel istismarda bulunmak istedi. Çiftlikte bulunanlar da A.E 'yi  önce bir süre kovaladı, sonra ellerindeki sopalarla darbetmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli A.E.,  polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli A.E.  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
 
SUÇLAMAYI REDDETTİ
 
A.Enin poliste ve adliyede alınan ifadesinde, tuvaletini yapmak için otluk alana geldiğini, bu sırada ayakları bağlı olan eşeği gördüğünü ve eşeği kurtarmak için yanına yaklaştığında vatandaşların kendisini kovaladığını bu nedenle kaçmaya başladığını söylediği öğrenildi. Kendisine atılan suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin kendisini darbedenlerden de şikayetçi olmadığı belirtildi. 
 

ETİKETLER

eşek tuzla istanbul
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.