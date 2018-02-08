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Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 54 sivil öldü

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 18:52 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 18:52

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 54 sivil hayatını kaybetti.


Doğu Guta'daki AA muhabirleri, Esed rejiminin sabah saatlerinden bu  yana bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre,  bombardımanlarda Doğu Guta'nın sivil yerleşimlerinden Arbin'de 19, Cisrin'de 17,  Zemelka'da 2, Sakba'da 3, Misraba'da 3, Beyt Sava'da 1, Medyere'de 1, Hizze'de 1,  Hamuriye'de 7 sivil yaşamını yitirdi.
 
Arama kurtarma çalışmalarını sürdüren sivil savunma ekipleri, ölü  sayısının artabileceğini belirtti.
 
29 Aralık 2017'den bu yana geçen 42 günde, Doğu Guta'da  bombardımanlarda can veren sivil sayısı, 503'e yükseldi, yaralı sayısı ikibine  yaklaştı.
 
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti. 
Ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın  nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi. 
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil  hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre  kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı  verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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