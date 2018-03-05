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Esed rejiminden BM yardım konvoyuna müdahale

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 23:27 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 23:27

Birleşmiş Milletler'e (BM) ait yardım konvoyunun 9 aracı, Beşşar Esed rejiminin müdahalesi üzerine insani yardım malzemelerini Doğu Guta'ya bırakamadan dönmek zorunda kaldı.


Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, 46 araçtan oluşan  yardım konvoyu Doğu Guta'ya ulaştı. Ancak konvoy, rejimin verdiği emir nedeniyle  geri dönmek zorunda kaldı.
 
Konvoya ait 37 araç yardımları boşaltırken, 9 araç yardımları bölge  halkına teslim edemeden Doğu Guta'yı terk etmek durumunda kaldı.
 
Duma ilçesi yerel meclis üyesi Beyan Reyhan da AA muhabirine yaptığı  açıklamada, şunları söyledi:
 
"BM heyeti, bölgeden çıkmaları yönünde saat 18.00 civarında baskıya  uğradı. Saat 19.00'da rejimden çekilme emri gelince panik içinde, bizleri  bilgilendirmeden, koordinasyonu yapmadan bölgeden çekildiler. 9 araç bölgeye  yardımları bırakamadan çekilmek durumunda kaldı."
 
AA muhabirlerinin aktardığına göre Esed rejiminin saldırıları gün  boyunca devam etti.
 
Esed rejimi gün boyunca BM konvoyuna baskı uyguladı
 
BM Cenevre Ofisi'nden AA muhabirine gün içerisinde yapılan açıklamada,  rejimin hayat kurtarıcı birçok tıbbi malzemeyi bölgeye sokmadığı bildirilmişti.
 
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Ortadoğu ve Kuzey  Afrika Bölge Direktörü Geert Cappelaere, cuma günkü açıklamasında, Duma ilçesi  başta olmak üzere Doğu Guta bölgesinde yaşayan 180 bin sivile yönelik gıda ve  tıbbi malzemelerden oluşan konvoyun sevkiyatı için Esed rejiminin iznini  aldıklarını belirtmişti. UNICEF Direktörü, BM Güvenlik Konseyinin ateşkes  kararına rağmen rejimin saldırılarının sürdüğüne dikkati çekmiş, yardımı  ulaştırabilmeyi umduklarını dile getirmişti.
 
Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle önceki gün bölgeyi  ikiye bölerek tümünü ele geçirmek için operasyon başlatmıştı.
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak  "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı  belirsiz kalmıştı. Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün  yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde  başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır  abluka altında yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma  Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi,  geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son  aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede,  yüzlercesi acil durumda olan binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda  bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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