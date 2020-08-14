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Esed rejimi zorunlu askerliği reddeden 100 kişiyi mayın tarlasına sürdü: 8 ölü, 15 yaralı

AA |  14 Ağustos 2020 Cuma - 12:54 | Son Güncelleme : 14 08 2020 - 13:18

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, Dera ilindeki zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına yönlendirdi. Mayınların infilak etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.


AA muhabirinin askeri muhalif kaynaklardan edindiği bilgiye göre,  rejimin zorla askere almak istediği yaklaşık 100 kişilik grup bu uygulamayı  reddederek, muhalif bölgelere geçmek istedi.
 
Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist grupların refakat  ettiği siviller, Dera ilinden getirilerek rejimin kontrolündeki Halep'den Nübbül  beldesine götürüldü.
 
Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve İdlib'e geçmek  isteyen sivilleri buradan mayın tarlasına yönlendirdi.
 
Mayınların infilak etmesiyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan  15 kişi Afrin'de tedavi altına alındı.
 
Gruptan geride kalanlardan ise haber alınamıyor.
 

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