08 Mart 2018 Perşembe
İSTANBUL 
19°C / 11°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.842 0.11 EURO 4,7180 0.16
USD 3,8000 0.18 ALTIN 161,590 -0.67
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esed rejimi vurmaya devam ediyor!

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 20:27 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 21:02

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda 28 sivil yaşamını yitirdi.


Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden  edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçisi Rusya, BMGK'nin ateşkes  kararına rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.
 
Başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın Duma ve  Haresta ilçeleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye, Beyt Sava, Cisrin, Misraba Kefer  Batna beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına sabah saatlerinden itibaren hava  saldırıları düzenlendi.
 
Rejim ve Rus savaş uçaklarının Hammuriye'ye  akşam saatlerinde  düzenlediği bombardımanında çoğu kadın ve çocuk 20 sivil can verdi.
 
Sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta'nın farklı yerleşimlerine  düzenlenen hava saldırılarında Sakba'da 4, Cisrin'de 3 ve Haresta'da 1 sivil  hayatını kaybetti.
 
Böylece sabah saatlerinden bu yana Rejim ve Rus güçlerinin  saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 28'i buldu.
 
Yaralılar, sivil savunma ekipleri tarafından bölgedeki sağlık  noktalarına götürülürken, devam eden saldırılar nedeniyle ölü sayısının  artmasından endişe ediliyor.
 
Son 17 günde 862 sivil yaşamını yitirdi
 
Sivil Savunma verilerine göre, rejim güçleri ve destekçilerinin,  muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-6 Mart döneminde düzenlediği  hava ve kara saldırılarda 834 sivil hayatını kaybetti.
 
Doğu Guta'da bugünkü saldırılarla birlikte son 17 günde ölen  sivillerin sayısı 862'ye yükseldi.
 
BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye  genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin"  hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise  belirsiz  kalmıştı.
 
Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün  09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan  edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka  altında yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan  edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl  nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da  saldırılarını şiddetlendirdi.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre  kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık  yüzünden yaşamını yitirdi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.