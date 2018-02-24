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Esed rejimi katliama devam ediyor

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 22:29 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 22:30

Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırısı sonrası 32 sivil hayatını kaybetti.


Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Merkezi'nden alınan  bilgiye göre, sivil yerleşimlerden Duma'da 17, Keferbatna'da 2, Hamuriye'de 2,  Haresta'da 4, Sakba'da 2, Arbin'de 2, Afteris'te 1 ve Beyt Sava'da 2 olmak üzere  toplam 32 sivil saldırılarda can verdi.  Verilen bilgilerde, rejimin şiddetli saldırılarında son 6 günde  ölenlerin sayısının ise 389'a yükseldiğine işaret edildi.
 
Rejim, son 6 günde 22 sağlık merkezini, 1 camiyi ve 1 yetimhaneyi  hedef aldı. Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi  yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan  edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl  nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri  evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve  ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.
 
 

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