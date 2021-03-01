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Esed rejimi, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 0:07 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 0:07

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.


Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı  haberinde, İsrail'in yerel saatle 22.16'da, işgal altındaki Golan Tepeleri  yönünden, Şam kent merkezinin çevresindeki rejime ait bazı noktalara hava  saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.
 
Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma  sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesine yer  verildi.
 
İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
 
Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın  emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.
 
Esed rejimi, İsrail'in 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin  güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7  Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki  Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.
 

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