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Esed rejimi İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 1:48 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 1:48

Beşşar Esed rejimi, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.


Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail uçaklarının, işgal altındaki  Golan Tepeleri'ni kullanarak, Şam'ın güneyine saldırdığını iddia etti.
 
Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde, "Hava savunma sistemlerimiz,  düşman füzelerden birçoğunu düşürdü. Sadece maddi zarar oluştu." ifadesine yer  verildi.
 
Başkent Şam'ın güneyinde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim  Muhafızları Ordusu'nun emrindeki terörist grupların da bulunduğu biliniyor.
 
İsrail makamlarından, iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama  yapılmadı.
 
Esed rejimi, İsrail'in, 24 Haziran'da Hama'ya, 5 Mayıs'ta Halep'teki  askeri noktalara, 31 Mart'ta Humus'un doğusuna, 20 Nisan'da yine aynı bölgedeki  Palmira'ya (Tedmur), 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına ve son olarak 1 Mayıs'ta  ülkenin güneyine saldırdığını öne sürmüştü.
 
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman  İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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Beşşar Esed İsrail Şam
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