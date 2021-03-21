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Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını vurdu: 7 sivil yaralı

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 21:27 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 21:27

Esed rejiminin İdlib'de meskun mahal ile bir TIR parkına düzenlediği füzeli saldırıda 7 sivil yaralandı.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,  İdlib'de hastaneyi vuran rejimin, bu kez de füzelerle İdlib Gerginliği Azaltma  Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahallini ve Sarmada yakınındaki TIR parkını hedef  aldığı belirtildi.
 
TIR parkında 7 sivilin yaralandığı, Kah'ta köylülere ait çok sayıda  hayvanın telef olduğu kaydedilen paylaşımda, "Saldırıların derhal sonlandırılması  için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu. Birliklerimiz ikaz edildi.  Gelişmeler takip edilmektedir." denildi.

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Esed rejimi İdlib füzeli saldırı
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