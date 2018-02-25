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Esed rejimi Doğu Guta'yı kimyasal silahla vurdu

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 22:17 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 22:17

Beşşar Esed rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'de gecikmeksizin ateşkes sağlanması kararı almasına karşın, Doğu Guta'da yine kimyasal silah kullandı.


Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), sosyal medya hesabında paylaştığı  açıklamada, Esed rejiminin Doğu Guta'daki Şifoniye beldesini klor gazı içerikli  kimyasal silahla vurduğunu duyurdu.
 
Duma hastanesi yetkilileri de AA muhabirine yaptıkları açıklamada, 16  sivilin zehirli gazdan etkilendiğini belirtti.
 
Esed rejimi son iki ayda Duma ilçesine 3 kez klor gazıyla saldırmıştı.
 
Hastane kaynakları, kimyasal içerikli saldırı dışında, gün içindeki  bombardımanda 1 çocuğun hayatını kaybettiğini kaydetti.
 
Rejim güçleri, sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma, Haresta,  Şifoniyye ve Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Baeyt Sava ve Merc bölgelerine de  hava ve karadan saldırılar düzenlemişti. Bombardımanlarda 4 sivil yaşamını  yitirmişti.
 
Böylece sabah saatlerinde başlayan rejim bombardımanında ölen sayısı  5'e yükseldi.
 
İdlib ve Hama'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, rejim güçleri  sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil alanları  topçu atışlarıyla hedef aldı, ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinin Kefer Zita  bölgesine ise havadan saldırdı.
 
BMGK, dün gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle  rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların  tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.
 
Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve  sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve  yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden''  çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.
 

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