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Esed rejimi Doğu Guta'da 23 sivili daha öldürdü

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 23:34 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 23:34

Beşşar Esed rejiminin, 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen, düzenlediği hava ve kara saldırılarda 23 sivil yaşamını yitirdi.


Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen  bilgilere göre, Esed rejimi ve destekçileri,  BMGK ateşkes kararı ve ardından  Rusya'nın her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli  olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam  etti.
 
Rejim güçleri, Doğu Guta'nın Doma, Beyt Seva, Otaya, Misraba, Sakba,  Kefer Batna ve El Aşari'deki sivil yerleşim yerlerine hava ve kara saldırıları  düzenledi.
 
Saldırılarda, Doma'da 14, Beyt Seva'da 3, Otaya'da 1, Misraba'da 1,  Sakba'da 1, Kefer Batna'da 1 ve El Aşari mahallesinde 2 sivil olmak üzere toplam  23 sivil yaşamını yitirdi.
 
Sivil Savunma verilerine göre, Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu  Guta'ya 19 Şubat-2 Mart tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda 674 sivil  hayatını kaybetmiş, 2 bin 278 sivil yaralanmıştı.
 
Böylece, Doğu Guta'daki hava ve kara saldırılarında hayatını  kaybedenlerin sayısı 697'ye yükseldi.
 

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