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Esed rejimi Doğu Guta'da 19 sivili daha öldürdü

08 Mart 2018 Perşembe - 20:02 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 20:14

Esed rejimi ve destekçilerinin, Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarında 19 sivil hayatını kaybetti.


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