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Esed'den tahrik! MSB açıkladı

DHA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 15:21 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 15:29

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulunarak, "Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" dedi.


Milli Savunma Bakanlığı, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 7 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulunan sivil görünümlü bazı grupların alınan tedbirler sonrasında dağıtıldığını açıkladı.
 
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı gözlem noktalarımıza Esed rejimi tarafından yönlendirilen sivil görünümlü bazı gruplar yaklaşmış, 7 numaralı gözlem noktamıza saldırıda bulunmuş, alınan tedbirler sonrasında dağılmışlardır" denildi.

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esed msb suriye
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