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Eşcinsel kadın sevgilisiyle bir olup kocasını vurdurdu!

İHA |  09 Ekim 2020 Cuma - 13:55 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 14:00

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kadın, birlikte yaşadığı eşcinsel kadın ile kiralık katil tutarak, kocasını vurdurttu.


Ordu'da eşcinsel olduğu iddia edilen A.O., yine eşcinsel kadın komşusu H.S. ile birlikte oldu. Bir süre birlikte yaşayan kadın çift, iddiaya göre A.O.’nun kocası H.O.’yu, ilişkilerine mani olmasın diye öldürtmek istedi.
 
KİRALIK KATİL TUTTUKLARI İDDİASI
 
Birlikte yaşadığı H.S. isimli kadın komşusu ile birlikte kiralık katil bulan A.O., iddiaya göre kocasını Çınarlık Mahallesi’nde silahla vurdurttu. Ağır yaralanan H.O. önce Ünye, ardından ise Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı geniş çaplı incelemede, kadınların birlikte yaşadığını ve eşcinsel olduklarının bilgisine ulaştı.
 
Kadınlar ve olayda yardımı bulunan iki kişi daha gözaltına alınırken, H.O.’yu yaralayan şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.
 

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