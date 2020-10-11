Eşcinsel çift Instagram'dan sperm çekilişi yaptı

Kanada'da yaşayan eşçinsel çift, Allie Conway ve Sam Kwiatkowski, instagram üzerinde bir sperm bankası işbirliğiyle takipçilerine çekilişle sperm hediye edeceğini duyurduktan sonra gönderiye ilgi arttı.

Çift 200 binin üzerinde takipçisi olan 'allieandsam' isimli hesaplarından yayınladığı fotoğrafla çekilişin duyurusunu yaptı. Çekilişi "İçinizden birine aile kurmasında yardımcı olacağımız için çok heyecanlıyız" sözleriyle duyuran çift kazananın istediği spermi seçebileceğini belirtti. Gönderim ücreti de hediyeye dahil.

?Çekilişe katılmanın şartları ise Instagram kullanıcılarının aşina olduğu adımlar: Çiftin ve söz konusu sperm baknasının Instagram hesaplarını takip etmek, post'u beğenmek ve arkadaş etiketlemek. Altı yıldır birlikte olan çiftin düzenlediği kampanyayla ilgili memnuniyetini belirtenler çoğunlukta olmakla birlikte eleştiriler de geldi.

Gönderiye yapılan en ilginç yorumlardan biri "Çocuğunuza Instagram çekilişinden geldiğini söylediğinizi hayal edin" notu oldu. Birçok kullanıcı ise bu şans için çifte teşekkür ederek donör bankalarından sperm almanın pahalı olabileceğine dikkat çekti.