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Esad yine yaptı! Dünyaya kafa tutuyor

AA |  06 Mart 2018 Salı - 9:53 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 10:00

Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da kimyasal silah saldırısı düzenlendi. Sivil Savunma'nın rejimi sorumlu tuttuğu saldırıda 30 sivil gazdan etkilendi. Esad güçleri BM'nin 1 aylık ateşkes kararı almasından sadece bir kaç saat sonra dünyaya kafa tutarcasına saldırılarına devam etmişti. Geçtiğimiz pazardan itibarense Doğu Guta'da kimyasal saldırılar düzenleniyor.


Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan  bilgiye göre, rejim dün gece saatlerinde Hamuriye beldesine klor gazıyla  saldırdı.
 
Saldırıdan çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 sivil etkilendi.  Bunlardan ikisinin Sivil Savunma çalışanı olduğu bildirildi.
 
 
Ateşkes kararına rağmen durmuyor
 
Esad rejimi, son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK)  1 aylık ateşkes kararı almasının hemen ertesinde, geçen pazar günü, Doğu Guta'da  kimyasal silah kullanmıştı. 16 sivil gazdan etkilenmişti.
 
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), 27 Şubat'ta Doğu  Guta'da son ayda sıklaşan kimyasal silah saldırısı haberleri üzerine inceleme  başlatmıştı.
 
Rejimin KSYÖ'ye verdiği taahhüt gereği, kimyasal silah kullanımını 19  Ağustos 2014 itibarıyla sonlandırmış olması gerekiyordu.
 
Zira rejim, 21 Ağustos  2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bin 400'ün üzerinde sivili kimyasal silah ile  öldürmesinin ardından KSYÖ'nün devraldığı kimyasal stokunu imha sürecine dahil  olmuştu. Bu sürecin yolunu Rusya, ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgisi"  gereğince müdahalesini engellemek için yaptığı teklifle açmıştı.
 
Ancak KSYÖ'nün  tüm stokun imha işleminin tamamlandığını duyurmasının ardından Esad rejimi,  öldürmenin yanı sıra korkutup göç ettirmek için de kimyasal saldırılarını  sürdürdü.
 
BM ile KSYÖ ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi,  Han Şeyhun'da en az 100 sivilin öldüğü 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah  katliamından sorumlu bulduğu raporunu BM Güvenlik Konseyine sunmuştu.
 
JIM'in kararı, katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde  (UCM) yargılanmasına yetmiyor. Suriye'nin UCM üyesi olmaması nedeniyle rejimi  BMGK'nin UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. Henüz BMGK'de böyle bir adım atılmazken,  Esed rejimi kimyasal silaha başvurmaya devam ediyor.
 
 

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