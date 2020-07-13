Esad yeniden PYD ile masaya oturdu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin art arda gelen harekâtlarıyla büyük darbe alan PKK /PYD terör örgütünün, daha fazla darbe almamak için Esad rejimiyle Rusya ’nın garantörlüğünde yeniden masaya oturduğu öğrenildi. Suriye rejiminin, TSK ’nın olası harekâtlarını öne sürerek örgütten taviz koparmaya çalıştığı, örgütün elindeki bölgeleri kendisine bırakmasını istediği, yönetim, petrol, gaz ve güç paylaşımı konusunda vaatlerde bulunduğu ifade edildi.

Erbil kaynaklı Basnews’in haberine göre, PYD’li bir heyet Rusya’nın gözetiminde Şam ’a giderek rejim ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. PYD heyetine, terör örgütü PKK’dan Haci Ahmed isimli bir kişinin başkanlık ettiği ve iki taraf arasında “kısmi” anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

Şam’ın talepleri

İddiaya göre görüşmelerde Şam; Ayn el Arap (Kobani) ve Ayn İsa’ya harekât hazırlığı yaptığı ileri sürülen TSK’yı durdurmak amacıyla terör örgütüne bir dizi madde sundu. Rejimin talepleri arasında örgütün elindeki bölgeleri kendisine bırakması, yönetim, petrol, gaz ve güç paylaşımı konusunda ise ortaklık, sınır kapılarındaki geçişlerin kontrolünde ve gümrük gelirlerinde Rusya’nın da söz sahibi olması bulunuyor. TSK’nın harekâtının önüne geçilmesi için terör örgütü PYD ile PYD’nin de içinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adıyla faaliyet sürdüren oluşumun dağıtılması, sınırların rejim güçlerine bırakılması da rejimin talepleri içinde yer alıyor. (Milliyet)