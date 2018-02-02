Esad rejimi 7 sivili daha öldürdü

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esad rejimine bağlı güçler, Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Beyt Sava, Misraba, Sakba, Arbin, Merc, Cisrin, Kefer Batna ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve kara saldırıları düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin Arbin beldesine hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi.

Rejim güçlerinin misket bombası yüklü roket saldırılarında ise Hammuriye ve Duma'da 4 sivil can verdi.

Sivil Savunma ekipleri, rejimin aralıksız devam eden saldırıları sonucu hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Çok sayıda yaralı çevredeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Sivil Savunma ekiplerinin Doğu Guta'ya ilişkin 2017 yılı raporunda, Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya geçen yıl düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya 'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan bir çoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.