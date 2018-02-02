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Esad rejimi 7 sivili daha öldürdü

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 18:45 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 18:54

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta bölgesine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 7 sivil yaşamını yitirdi.


Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esad rejimine  bağlı güçler, Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Beyt Sava, Misraba,  Sakba, Arbin, Merc, Cisrin, Kefer Batna ve Hammuriye beldelerine yoğun hava ve  kara saldırıları düzenledi.
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin  Arbin beldesine hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi.
 
Rejim güçlerinin misket bombası yüklü roket saldırılarında ise  Hammuriye ve Duma'da 4 sivil can verdi.
 
Sivil Savunma ekipleri, rejimin aralıksız devam eden saldırıları  sonucu hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
 
Çok sayıda yaralı çevredeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.
 
Sivil Savunma ekiplerinin Doğu Guta'ya ilişkin 2017 yılı raporunda,  Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'ya geçen yıl düzenlenen saldırılarda 12'si  sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğünü duyurmuştu.
 
Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin  sivil yaşıyor.
 
Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine  karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, geçen yılın nisan ayından  itibaren bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce  sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan bir çoğu çocuk veya ileri evre  kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı  verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

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