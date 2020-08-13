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Esad mecliste konuşurken rahatsızlandı

13 Ağustos 2020 Perşembe - 13:24 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 13:24

Suriye'deki Şam rejiminin liderinin parlamento kürsüsünde tansiyonu düştü, Esad konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.


Suriye devlet televizyon kanalı, Beşar Esad'ın konuşmasına kaldığı yerden devam etmesinden önce 'küçük çaplı bir tansiyon sorunu' yaşadığını bildirdi, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.
 
Devlete bağlı televizyon kanalında Çarşamba gününün erken saatlerinde yayınlanan bir 'son dakika' haberinde, Esad’ın geçen ay yapılan tartışmalı milletvekili seçimlerinin ardından mecliste konuşma yapacağı bildirilmişti.
 
Seçimler, tek parti yönetimindeki ülkede hem muhalifler hem de bağımsızlarca 'saçmalık' olarak nitelendirilerek eleştiriliyor.
 
Yaklaşık 10 yıldır süren iç savaşta ekonomik çökmenin eşiğine gelen ve yüz binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, milyonlarca kişinin de mülteci konumunda olduğu Suriye’de 55 yaşındaki Beşar Esad’ın sağlık durumuyla ilgili çok nadir bilgi paylaşılıyor. (Amerika'nın Sesi)

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