Esad mecliste konuşurken rahatsızlandı

Suriye devlet televizyon kanalı, Beşar Esad 'ın konuşmasına kaldığı yerden devam etmesinden önce 'küçük çaplı bir tansiyon sorunu' yaşadığını bildirdi, daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Devlete bağlı televizyon kanalında Çarşamba gününün erken saatlerinde yayınlanan bir 'son dakika' haberinde, Esad’ın geçen ay yapılan tartışmalı milletvekili seçimlerinin ardından mecliste konuşma yapacağı bildirilmişti.

Seçimler, tek parti yönetimindeki ülkede hem muhalifler hem de bağımsızlarca 'saçmalık' olarak nitelendirilerek eleştiriliyor.