Esad'ın YPG'ye destek vermemesinin nedeni...

PKK/PYD'nin Esad güçlerini Afrin'e desteğe çağırmasına rağmen, Esad'ın destek vermemesinin nedeninin Türk askeri ile karşı karşıya gelmemek için olduğu ileri sürüldü.

Terör örgütü PKK /PYD'nin sözde komutanları Esed'in yalnızca Afrin'in güneyinde bir "insani koridora" izin verdiğini ve buradan Afrin'deki terör unsurlarına gıda ve ilaç gönderildiğini söylüyor.

Fakat hükümetin kontrolündeki bu koridor bir "insani koridorun" ötesinde. Afrin'e ulaşmanın tek yolu olan bu koridor, ilerleyen Türk askerlerine karşı durmak isteyen terör örgütü PKK/PYD'yi dış dünyaya bağlayan hayat kurtarıcı bir işlev görüyor.

Terör örgütü PKK/PYD, doktorlar, diplomatlar, Iraklı Kürt milletvekilleri ve yabancı gazeteciler geçtiğimiz haftalarda bu rotayı kullanarak bölgeye geldi.

Terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'de ki teröristler, Esed'i Türkiye'nin harekatına karşı sınırları korumak için resmen davet etti.

Fakat Şam şimdiye kadar bu yönde bir askeri adım atmaktan kaçındı.

Bunun arkasında muhtemelen Ankara 'yla cephede karşı karşıya gelmeme isteği yatıyor.

Suriyeli yetkililer söylemlerinde bu fikri destekleseler de sahada buna yönelik bir adım atılmadı.

KUŞATMA ALTINDA

Afrin uzun zamandır üç taraftan Türkiye, Suriye 'nin yerel halkı ÖSO tarafından kuşatılmış durumda.

Afrin'in güneyinde hükümetin elinde bulunan bölge terör örgütü PKK/PYD, müttefikleri ABD ve bir çok Avrupalı paralı savaşçılarının Afrin'e girip çıkabilmesi için tek yol.

Eğer Şam bu hattı kapatırsa Afrin dört yandan kuşatılmış olur ve Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'nin can damarının kopması demek

BBC