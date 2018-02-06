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Esad'ın saldırılarına BM'den soruşturma

AA |  06 Şubat 2018 Salı - 17:04 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 17:19

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, İdlib ve Doğu Guta'da klor gazının kullanılması iddialarını araştırmaya başladıklarını duyurdu.


Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, yaptığı yazılı açıklamada,  İdlib ve Doğu Guta'da artan çatışmalar nedeniyle "derin endişe" duyduğunu  belirtti.
 
Bu yılbaşından itibaren İdlib'de artan çatışmalar sonrasında 250 bin  sivilin yerinden edildiğini anımsatan Pinheiro, şunları kaydetti:
 
 
"Bu raporlar ciddi şekilde endişe verici ve sivilleri bombardımandan  korumak için oluşturulan sözde 'gerginliği azaltma bölgeleri' alay konusu  durumunda. Çatışan taraflar, uluslararası insan hakları hukukunun  yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Klor içeren bombaların, İdlib'in Serakin  ilçesinde ve Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kullanıldığı yönünde komisyonun birkaç  farklı rapor alması ciddi ve endişe verici bir durum. Komisyon bu iddiaları  soruşturmaya başladı".
 
Doğu Guta'daki insani krizin de altını çizen Pinheiro, abluka  altındaki insanların yardım almasının engellendiğine ve insanların kasıtlı aç  bırakıldığına işaret etti.
 
Dün ve bugün 30 insan öldü
 
Suriye'deki Beşar Esad rejimi, başkent Şam'ın ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında bugün 30 sivilin daha ölümüne neden oldu. 
 
Esed rejiminin, Doğu Guta'ya, dün 17.00 sularına kadar gerçekleşen yoğun saldırılarında da 30 sivil hayatını kaybetmişti.
 
 
 

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