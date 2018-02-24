24 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
9°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.522 0.58 EURO 4,6660 -0.01
USD 3,7910 0.22 ALTIN 161,950 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Esad'ın saldırıları sürüyor! 38 ölü daha..

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 14:49 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 15:33

Suriye'deki Beşar Esad rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya dün düzenlediği hava saldırılarında 38 sivil yaşamını yitirdi.


Dün Doğu Guta'ya bağlı  sivil yerleşimlerden Duma'da 15, Şifoniye ve Abadde'de 5'er, Kefer Batna'da 3,  Ayn Terma, Zemelka ve Hamuriye'de 2'şer ve Haresta Sakba, Medyere ve Merc'de  birer sivil can verdi.
 
 
Şiddetli saldırılar devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe  ediliyor.
 
Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan  bilgiye göre, rejimin şiddetli saldırılarında son 5 günde ölenlerin sayısı 357'yi  buldu. 
 
Rejim, son 5 günde 22 sağlık merkeziyle bir cami ve yetimhaneyi hedef  aldı. 
 
Muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil  yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan  edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan  ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırdı ve son aylarda  saldırılarını şiddetlendirdi.
 
İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil  durumda binlerce hasta sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk  veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk, açlık ve  ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.