Esad ile PYD/PKK arasında yeni pazarlık

Terör örgütü PKK ile Esed arasındaki pazarlığın konusu Afrin merkezinden Tel Rıfat’a kaydı. Mehmetçik ve ÖSO karşısında büyük bir bozgun yaşayan ABD destekli PKK, lojistik destek için nefes borusu olarak gördüğü Tel Rıfat konusunda rejimle görüşüyor.

Tel Rıfat için anlaşma zemini aranan görüşmelerde Esed, ABD’nin Münbiç üzerinden göndereceği silah, mühimmat ve terörist desteğinin Afrin’e girmesini sağlayacağı garantisini veriyor. PKK, Esed hakimiyetindeki Nubl ve Zehra bölgesinden Afrin’e silah-mühimmat taşırken, bu faaliyeti kendi kontrolündeki Tel Rıfat üzerinden yapamıyor. Çünkü buna Türkiye izin vermiyor. Yoğun bir hareketlilik durumunda bölge, Türk savaş uçaklarınca vuruluyor.

GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK

Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, Rusya ve Türkiye’nin Afrin’in TSK destekli ÖSO güçleriyle teröristlerden temizlenmesi konusunda ise herhangi bir görüş ayrılığı yaşamıyor. Esed rejimi güçleri, halen Afrin’den çekilen Rus askerleriyle birlikte Tel Rıfat güneyinde bulunuyor. Tel Rıfat bölgesini izlemeye alan ve bölgeye zaman zaman bombalar yağdıran Türkiye, buraya henüz kara operasyonu düzenlemedi. Tel Rıfat hattına yönelik taarruzun Afrin merkezinin PKK’dan temizlenmesi sonrası başlaması bekleniyor.

Kim ne yaparsa yapsın

Afrin’e rejim güçlerinin konuşlanması konusunda PKK ile Esed’in anlaştığına yönelik iddiayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yalanladı. Sosyal medya hesabındaki açıklamasında Kalın, “Afrin konusunda ‘rejim ile PYD/YPG anlaştı’ haberlerinin propaganda amaçlı olduğu açık. Fakat bu, birtakım gizli ve kirli pazarlıkların olmadığı anlamına gelmiyor” dedi. Kalın, “Kim ne yaparsa yapsın Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde kararlılıkla devam edecek ve hedefine ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Buraya cephe açın

PKK’nın Tel Rıfat’tan zorla göç ettirdiği siviller, evlerine dönme umutları olan Zeytin Dalı Harekâtı’na destek mesajları verdi. Sığındıkları Azez ilçesinde Mehmetçik ve ÖSO’ya destek gösterisi yapan Suriyelilerden Ebu Ali, “PKK’nın Tel Rıfat’tan tehcir ettiği 250 bin sivilin yeniden yerlerine geri dönmesi için Türk askeri ve ÖSO’yu destekliyoruz. İki yıldır çadırlarda yaşıyoruz. Gasbedilmiş evlerimize dönmek için Recep Tayyip Erdoğan’dan, Türk ordusu ve ÖSO’dan Tel Rıfat’ı da kurtarmak için bir cephe açmasını talep ediyoruz” dedi. (Yeni Şafak)