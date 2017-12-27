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Esad ile PYD/PKK anlaştı!

AA |  27 Aralık 2017 Çarşamba - 17:32 | Son Güncelleme : 27 12 2017 - 17:37

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin Halep il merkezinde Esed rejiminin bayraklarını astı.


Terör örgütü PYD/PKK ile Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin  Halep il merkezinde örgüt işgalindeki bazı mahallerin kontrolü konusunda  işbirliğine girdi. 
 
AA'nın Halep'teki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre,  PYD/PKK ile Esed rejimi, Şeyh Maksut, Hüllük, Şeyh Hıdır, Ayn el-Tal ve Eşrefiye  mahallelerinde örgüt flamaları ile rejim bayrağının birlikte asılması için  anlaşmaya vardı.
 
Rus yetkililerin arabulucuğunda gerçekleşen anlaşmaya göre, Şeyh  Maksut ve Eşrefiye'de rejim güçleri ile terör örgütü, ortak güvenlik uygulamaları  yürütecek.
 
Taraflar, mahallelerden göç edenlerin geri dönüşleri için de  anlaşırken, Esed örgüt işgalindeki diğer bölgelerle bağlantısı olmayan mahallere  akaryakıt sağlayacak.
 
Anlaşmanın ardından il merkezindeki örgüt noktalarına rejim bayrağının  asıldığı görüldü.
 
Suriye-Türkiye sınırında terör örgütünün işgalindeki Halep'in Afrin  ilçesi için de taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
 
PYD/PKK'nın, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olası bir askeri harekatı  öncesinde, bölgeyi Esed kontrolüne girmiş gibi göstermek amacıyla rejim  bayrakları çekeceği iddiaları gündeme gelmişti.
 
Diğer taraftan, PYD/PKK'nın silahlı kolu YPG'nin elebaşı Sipan Hamo,  örgüte ait bir internet sitesine yaptığı açıklamada, geçen hafta Rusya'da  istihbarat yetkilileriyle ayrıntılı görüşmeler yaptığını iddia etti.
 
Moskova yönetimi henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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