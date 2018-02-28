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Esad her şeye rağmen devam etti! 107 ölü

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 15:55 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 15:55

Suriye'de BMGK'nin ateşkes kararı verdiği 24 Şubat gecesinden sonraki ilk 72 saatte, 107 sivil yaşamını yitirdiği açıklandı.


Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Birleşmiş Milletler  Güvenlik Konseyi (BMGK) ateşkes kararının açıklanmasını takip eden 72 saatte 34'ü  çocuk, 18'i kadın 107 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. 
 
SNHR raporunda, BMGK’nin Suriye'de 24 Şubat gecesi açıkladığı 1 aylık  insani ateşkes kararının ardından geçen ilk 72 saatte 34'ü çocuk, 18'i kadın 107  sivilin öldüğü duyuruldu.
 
 Raporda, rejim güçlerinin İdlib, Humus ve (Doğu Guta'nın yer aldığı)  Şam kırsalındaki saldırılarında 18'i çocuk, 13'ü kadın 83 sivilin can verdiği  ifade edildi.
 
SNHR raporunda, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun  hava saldırılarında 10'ü çocuk, 4'ü kadın 16 sivilin katledildiği belirtildi.
 
DEAŞ 4 çocuğu öldürürken, 2'si çocuk, 1'i kadın 4 sivil ise kimliği  bilinmeyen kişilerin saldırısında hayatını kaybetti.
 
Raporda, rejim güçlerinin bombaladığı yerlerde hiçbir askeri merkezin  veya karargahın bulunmadığı belirtilerek vurulan sivil yerleşimler arasında bir  cami ve bir de pazar yerinin olduğu ifade edildi.
 
Rapora göre, rejim, Şam kırsalı bölgesine 43, Hama iline 4 olmak  üzere, toplam 47 varil bombalı saldırı düzenledi.
 
BMGK, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve  özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve  yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını  duyurmuştu.
 
Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve  sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve  yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden''  çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.   
 
  
 

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