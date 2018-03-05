Esad'dan şok hamle: Afrin'e tank gönderdiler

İstihbarat birimlerinden gelen bilgilere göre PKK/PYD, özellikle Cinderes, Raco ve Burseya Dağı’ndaki çatışmalarda yaşanan kayıplar sonrasında Afrin kent merkezi için yığınak yapıyor.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; Zeytin Dalı Harekatı’nın 43. gününde operasyonun en önemli aşamalarından biri yaşandı.

Mehmetçik, ÖSO ile birlikte bir süredir kuşatma altına aldığı Raco’ya girdi.

Türkiye-Suriye arasında doğal sınır oluşturan Amanos Dağları’nın Suriye eteklerinde bulunan ve aynı zamanda Afrin’den batıya geçişlerin yapıldığı güzergâhın önemli noktalarından olan Raco için PKK/PYD’nin farklı bir hesabı vardı.

Örgüt, Afrin kent merkezinde uzunca bir süredir yaptığı savaş hazırlıklarına benzer bir çalışmayı güneydeki Cinderes’le birlikte Hassa’nın karşısındaki Raco’da yürüttü. Türkiye’nin olası bir harekatında (kaldı ki harekatın başlamasıyla birlikte görüldü) sınırdan girecek askeri birlikleri durdurmak amacıyla ağır silahlar ve teröristlerden oluşturulan savunma sistemi, Raco ve çevresindeki köylerde konuşlandırıldı.

DOĞU-BATI HATTI

Gelen istihbarat raporlarına göre, Raco belde merkezinde PYD’nin silahlı kolu olan YPG’ye bağlı silahlı teröristler, yüklü miktarda silah ve mühimmat bulunuyordu.

TSK birlikleri, cumartesi öğle saatlerinden itibaren kontrollü biçimde Raco’nun merkezindeki mahallelere girmeye başladı. Meskun mahal temizleme çalışmaları devam ediyor.

Raco’nun denetim altına alınması kuşkusuz TSK’nın Afrin’e ilerleyişinde daha da kolaylık sağlayacak.

Batıda Amanoslar’ın uzantısı olan dağlık alan ile doğuda Burseya (Parsa) Dağı ile hemen güneyindeki Bafilon Dağı’nın cumartesi Raco’yla aynı saatlerde kontrol altına alınmasının, Mehmetçik ve ÖSO’nun düzlüğe inmesinin, ilerleyişte zaman kazandıracağı belirtiliyor.

Bafilon Dağı’nın alınmasının, Azez üzerinden olası bir kuvvet sevkiyatı sırasında güvenli alan oluşturulması açısından da önemi var.

Ancak, bu süreçteki en büyük handikap; düzlükte yani ovada silahlı çatışmaların daha yoğun geçmesi olasılığı.

Örgütün, özellikle ABD’den sağladığı yeni nesil konvansiyonel savaş araç ve mühimmatları bu süreçte kullanması bekleniyor. Uzmanların görüşü bu yönde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cezayir’de yaptığı son açıklamada, Afrin kent merkezine girileceği yönündeki değerlendirmesi, TSK ve Müşterek Görev Gücü’nün (MGG) nihai adresinin Afrin kent merkezi olacağını kesinleştirdi.

SAHADAN İSTİHBARAT

Harekat devam ederken, gerek Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı (İDB) görevlileri sahadan elde ettikleri bilgileri merkeze aktarıyor.

Gelen bilgilere göre; PKK/PYD, harekatta yaşanan gelişmelere göre farklı düzenleme ve konumlandırmalar yapmaya başladı. Özellikle Cinderes, Raco ve Burseya Dağı’ndaki çatışmalarda yaşanan kayıplar sonrasında örgütün Afrin kent merkezi için yığınak üstüne yığınak yaptığı haberleri geliyor.

Bir önceki Büyüteç’te örgütün, TSK’nın ilerleyişini durdurmak ve meskun mahal çatışmalarına hazırlık kapsamında Afrin kent merkezinin tüm çevresine “hendek ve çukur” kazdığını duyurmuştum.

KADROLULAR

Şimdi ise örgütün yeni bir aşamaya geçerek Afrin kent merkezine kuvvet kaydırmaya başladığı belirtiliyor.

Harekatın başladığı dönemde, Afrin ve çevresinde yaklaşık 15 bin dolayında silahlı terörist bulunduğu biliniyordu. Bu grup içerisinde yaklaşık bin 500 kişilik örgüt içinde “kadrolu” olarak tanımlanan silahlı teröristler var.

Kadrolu tanımı yapılan bu teröristler, PKK’nın Kuzey Irak’taki ana karargahı Kandil’de oldukça iyi silahlı eğitim görenlerden oluşuyor.

TSK’nın Afrin’e yönelik harekat yapacağının gündeme gelmesiyle birlikte “Kadrolular”, PKK yönetimince Kandil’den Afrin’e kaydırıldı.

GÖNÜLLÜLER

Ayrıca, yine örgütün HPC adı verilen silahlı grubundan 5 bin kişilik güç Afrin’de konumlanmış durumda. Sivil olarak görev yapan HPC’liler, köyler etrafında kontrolü sağlayan ve yol uygulamaları yapan silahlı teröristler olarak biliniyor. Gönüllü birliklerden oluşan HPC grupları, aylık 100 dolar maaş alıyor.

ZORUNLU ASKERLER

Her iki silahlı terör gruplarının yanısıra, “zorunlu askerlik” görevi yapan, Foca ve Heremi adı verilen YPG’liler de Afrin’de konuşlanan silahlı terör grupları içinde yer alıyor. Ağır silahı kullanmanın yanısıra sabotajcı olan Foca’lar, Suriyeli yerel güçlerden olup aylık 200 dolar maaş alırken; Heremi’ler ise ağır ve hafif silah kullanan aylık 100 dolar maaş alıyor.

Şİİ MİLİSLER HAZIRDA

Afrin’deki YPG güçlerine destek vermek amacıyla Halep’in Şıh Maksut bölgesinde konuşlanan ancak henüz kent merkezine geçiş yapmayan 500 kişilik başka bir grubun beklediği bilgisi elde edildi.

Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasıyla PYD’nin silahlı gücü YPG ve PKK’lıların Şam rejimi ile anlaşarak Şıh Makbut bölgesini boşalttığı, buradaki silahlı teröristlerin yanısıra İran destekli yaklaşık bin 500 kişilik Şii milisin takviye amacıyla Afrin’e geldikleri belirlendi.

İstihbarat kaynakları, bu güçlerin Suriye rejimine ait askeri üniforma giyip rejim bayrağını taşıdığını, ayrıca Şam yönetiminin istihbarat birimlerinden görevlilerin de bu grup içinde yeraldığını tespit etti.

Bir başka iddia Şam yönetiminin mürettebatıyla birlikte Afrin kent merkezine tank yönlendirdiği ve örgütün belirlediği bölgelerde konuşlandırıldığı.

Bölgeden gelen bilgiler ışığında, Afrin kent merkezinde Mehmetçik ve ÖSO’yu bekleyen tablo bu. Bu bilgiler elde edilir edilmez hemen harekatı yöneten askeri komutanlar ve birliklerle paylaşılıyor.

Harekat bu bilgilere göre anlık biçimde yeniden planlanıyor.