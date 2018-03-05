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Son dakika... Esad'dan bomba: Bize bağlı...

05 Mart 2018 Pazartesi - 10:13 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 10:37

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınırındaki terör gruplarını temizlemek için operasyon başlattığı Afrin'e giden güçlerin rejime bağlı olduğunu ilk kez itiraf etti.


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, rejim destekli güçlerin Afrin kentine girmesinin “normal” olduğunu belirtti. Esad, Basın Ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Afrin'e giden “Halk Gücü”nün kendilerine bağlı olduğunu belirtti.
 
Açıklamada, “Halk güçlerinin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Tehdit söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye'deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
 
ÇAVUŞOĞLU: YPG'Yİ KORUMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYİZ
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta, Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Mesahil ile düzenlediği ortak basın toplantısında Afrin harekatıyla ilgili önemli ifadeler kullandı. Çavuşoğlu Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, “Rejime yakın güçlerin buraya gelip gelmediğine ilişkin çok haber çıkıyor. Tavrımız net, DAEŞ-PKK-YPG'ye karşı mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Terör hepimizin ortak düşmanı. Fakat PKK-YPG'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık bir konvoyun ilerlemesi oldu gereken yapıldı. İster milis ister başka adı ne olursa olsun fark etmez. Bizim için hangi ülke olursa, güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK-YPG'dir ona göre muamele yaparız” dedi.

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