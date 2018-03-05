Son dakika... Esad'dan bomba: Bize bağlı...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin sınırındaki terör gruplarını temizlemek için operasyon başlattığı Afrin'e giden güçlerin rejime bağlı olduğunu ilk kez itiraf etti.

