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Esad ateşkesi dinlemedi! Bomba yağıyor

26 Şubat 2018 Pazartesi - 11:10 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 12:12

Suriye'de Esad rejimi BM'nin cumartesi günü aldığı bir aylık ateşkes kararını çiğnemeye devam ediyor. Bu sabah yine Doğu Guta'yı bombalayan Esad rejiminin saldırıları ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatına mal oldu.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK)  hafta sonu Doğu Guta'da yaşanan insani kriz nedeniyle ülke genelinde 1 ay sürecek bir ateşkes kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararını alalı henüz bir gün bile olmadan dün Esad ateşkesi ihlal etmişti. Esad güçleri Doğu Guta, İdlib ve Hama'da saldırılar düzenlemişti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Esad rejimi,  BMGK'nin Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına rağmen karardan bir kaç saat sonra Doğu Guta'da sabah saatlerinden itibaren 8 bölgeye havadan ve karadan saldırdı.

Bugün de durum aynı.  Esad rejimi tarafından bu sabah düzenlenen hava saldırısında aynı aileden 9, toplamda ise 10 hayatını kaybettiği ifade edildi.

 

 

Doğu Guta'da 'muhalifler saldırdı' yalanı
 
Beşar Esad rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi Beşşar Caferi, Doğu Guta'daki katliamlarını meşrulaştırmak için  yalanlarına yenilerini ekledi. 
 
Doğu Gutalı aktivistlerin hazırladığı ve sosyal medyada paylaşılan bir  videoda, Caferi'nin ortaya attığı yeni iddialara yer verildi.
 
Caferi, muhaliflerin 22 Şubat'ta Şam'daki Kızılay merkezini roketlerle  vurduğunu ve Hasan Hac Hasan isimli tanınmış bir doktorun öldüğünü iddia etti.
 
Ancak Kızılay, vurulan merkezlerinin rejimin ablukasındaki Doğu  Guta'da yer alan Duma ve Haresta'da olduğunu duyurdu. Böylece rejimin  kontrolündeki Kızılay, Caferi'nin iddiasını yalanlamış oldu.
 
Caferi'nin doktorun muhaliflerin saldırısında öldüğüne ilişkin iddiası  da boş çıktı. Videoyu hazırlayan aktivistler, doktorun Şam'ın merkezindeki  Rukneddin semtine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini, bu saldırının da  muhaliflerin roketleriyle değil, rejime ait uçaklarla yapıldığını belirtti.  Bölgedeki görgü tanıkları da bu bilgiyi doğruladı.
 
  
Zira saldırıdan sonra sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir semt  sakini, "Uçak yanlışlıkla vurdu." ifadesini kullandı.
 
Olay sonrasında semtteki 30 binanın aldığı hasar da bunun uçak  saldırısı olduğunu kanıtlıyor.
 
Videoyu hazırlayan aktivistler, rejimin bu saldırıyı kasten yaparak  muhalifleri suçlamayı ve kendi katliamlarını meşrulaştırmayı hedeflediğini ifade  etti.
 
Rejimin yalan makinesi
 
Caferi, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana rejimin  "yalan makinesi" görevini üstleniyor. Esed rejiminin BM temsilcisi Beşşar Caferi,  gerçeği yansıtmayan iddiaları ve BM'deki manipülasyon çalışmalarıyla rejimi  aklamaya, katliamlarını maskelemeye çalışıyor.
 
Caferi, rejimin 2013 yılında bin 400'den fazla sivilin öldürdüğü Doğu  Guta kimyasal silah katliamını Fransız istihbaratının organize ettiğini öne  sürmüştü. 
 
2016'nın sonundaki Halep ablukası sırasında rejimin hava saldırısında  ölen sivillerin cesetlerine ait bir fotoğrafı BM Genel Kurulunda gösteren Caferi,  fotoğrafın muhaliflerin saldırısında ölen sivillere ait olduğunu iddia etmişti.
 
Suriye'de açlıktan ölümlerin başladığı Madaya'dan içler acısı  görüntüler tüm dünyanın gündemine otururken, Caferi, rejimin çok uzun süre  bölgeye insani yardım girişine izin vermemesini, "Madaya'da açlık yok." diyerek  meşrulaştırmaya çalışmıştı.
 
  
 
 
 

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