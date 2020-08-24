Eş durumu atama sonuçları nereden öğrenilir? 2020 özür grubu atama sonuçları…

Öğretmenlerin eş durumu atama sonuçları için binlerce öğretmenin gözü kulağı MEB açıklamasına çevrildi. 21 Ağustos’ta tamamlanması planlanan öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 24 Ağustos’a kadar uzatıldı. Peki, Eş durumu tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? diye soruyor. İşte özür grubu atamam sonuçları hakkında merak edilenler…

Özür grubu arama başvuruları ve tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler, tercihlerin onaylanacağı saate çevrildi. MEB tarafından yapılan duyuruya göre Pazartesi (bugün) saat 17’ye kadar uzatılan eş durumu atama başvurularının sonuçları merak ediliyor. Özür grubu atama sonuçları, ‘personel.meb.gov.tr’ adresinde yayınlanacak.

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Dönemi öğretmenlerin eğitim kurumu tercih başvuruları (İkinci Aşama) 24.08.2020 Pazartesi saat 17.00'ye kadar uzatılmış olup başvuruların eğitim kurumu müdürlüklerince aynı gün saat 18.00'e kadar onaylanması gerekmektedir.

EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre öğretmenlerin özür grubu atama sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. MEB saate ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

EŞ DURUMU ATAMA SONUÇLARI SORGUMA