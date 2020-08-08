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Eş durumu atama başvuruları başlıyor! Özür grubu atamaları ne zaman? 2020 özür grubu atama takvimi

08 Ağustos 2020 Cumartesi - 9:08 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 9:19

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Mazerete Bağlı Atama ve Yer Değiştirme olarak duyurduğu özür grubu atama takvimi yayımlandı. Peki, Öğretmenlerin eş durumu atama başvuruları ne zaman? Özür grubu atamaları ne zaman? 2020 özür grubu atama takvimi ile ilgili detaylar...


Öğretmenlerin özür grubu atamaları olarak bilinen mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen özür grubu atamaları için eş durumu dolayısıyla farklı bir ile tayinini isteyen öğretmenler, MEB'in sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, özür grubu atamaları ne zaman? Öğretmenlerin eş durumu atama başvuruları ne zaman? İşte, 2020 özür grubu atama takvimi hakkında merak edilenler... 
 
ÖZÜR GRUBU ATAMALARI NE ZAMAN?
 
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları başlıyor. 
 
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları alınmaya başlayacak.
 
MEB'in özür grubu takvimine göre mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 12 Ağustos tarihinde başlayacak. 17 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan özür grubu atamaları sonrasında 2. aşama başvuruları 19-21 Ağustos tarihinde alınacak. Toplu atama sonuçları ise 24 Ağustos tarihine açıklanacak. 
 
Ataması yapılan öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri 25 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılabilecek.
 

2020 ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

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