Erzurumspor Fenerbahçe maçı bugün (11 ocak) kaçta, hangi kanalda, canlı mı? BB Erzurumspor Fenerbahçe muhtemel 11…

Erzurumspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi. Peki, Erzurumspor Fenerbahçe maçı kaçta? Erzurumspor Fenerbahçe hangi kanalda, canlı mı?

Erzurumspor Fenerbahçe maçı kaçta? Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı. Erzurumspor Fenerbahçe hangi kanalda, şifresiz canlı mı?

Erzurumspor Fenerbahçe maçı kaçta, hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Bireysel çalışmalarına devam eden Diego Perotti, Jose Sosa, Tolga Ciğerci Filip Novak ve Kemal Ademi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak.

Öte yandan sakatlığı bulunmayan Ömer Faruk Beyaz, Erol Bulut'un tercihi nedeniyle kadroda yer almıyor.

Muhtemel ilk 11

Teknik direktör Erol Bulut’un takımını sahaya; Altay-Nazım-Tisserand-Sadık-Caner-Ozan-Gustavo-Valencia-Mert Hakan-Pelkas-Thiam 11'i ile çıkarması bekleniyor.

Dört oyuncu sarı kart ceza sınırında

Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı.

Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.