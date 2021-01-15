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Erzurum ve Erzincan'da kar yağışı ulaşımı aksattı

AA |  15 Ocak 2021 Cuma - 1:12 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 1:12

Erzurum'da kar yağışı akşam etkili oldu. Yağış yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak ve buzlanmayı önlemek amacıyla çalışma başlattı. ???????
 
Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan, Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
 
Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan araçların trafiği engellememesi için iş makinelerinin desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.
 
Trafik polisleri, yoğun kar yağışı ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak sürücülere, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri uyarısında bulundu.
 

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Erzurum kar yağışı Erzincan
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