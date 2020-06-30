Erzurum TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama! Erzurum TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 (1158 hak sahibi belirlendi!)

Erzurum Merkez 1100/100000 Toplu Konut Projesi, kapsamında başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen Erzurumlular, sabırsızlıkla Erzurum TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama konusunda araştırma yapıyor. 2+1 811, 3+1 347 konutun hak sahibinin belirleneceği Erzurum TOKİ kura çekilişi saat 12.00’de noter huzurunda canlı olarak çekildi. TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilen TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. İşte Erzurum TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 ve TOKİ Kayseri kura çekimi 2020 süreci hakkında merak edilenler…

Erzurum TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Erzurumlular, TOKİ Erzurum kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 811, 3+1 347 toplam 1158 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Erzurum kura sonuçları saat 12.00’de çekilen kuranın ardından belli netleşti. İşte Erzurum TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi sorgulama…

ERZURUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

Erzurum kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlandı. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 İSİM LİSTESİ

TOKİ Erzurum kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA

TOKİ ERZURUM PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek