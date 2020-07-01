Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçları (1158 konut) – TOKİ Erzurum çekilişi canlı yayın

Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Erzurumlular, TOKİ Erzurum Merkez kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 811, 3+1 347 toplam 1158 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Erzurum kura sonuçları saat 12.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçları 2020…
ERZURUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN
Erzurum Merkez kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ ERZURUM MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
TOKİ ERZURUM MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020
TOKİ Erzurum merkez kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA
TOKİ ERZURUM MERKEZ PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek