01 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.824 -0.60 EURO 7,6940 -0.05
USD 6,8570 0.06 ALTIN 393,990 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçları (1158 konut) – TOKİ Erzurum çekilişi canlı yayın

01 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:39 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 12:39

Erzurum Merkez 1158/100000 Toplu Konut Projesi (H.B), kapsamında başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen Erzurumlular, sabırsızlıkla Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. 2+1 811, 3+1 347 konutun hak sahibinin belirleneceği Erzurum TOKİ kura çekilişi canlı yayını saat 12.00’de başladı. Noter huzurunda canlı olarak çekilecek TOKİ kuraları, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek. Peki, TOKİ Erzurum Merkez kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanacak? merak ediliyor. İşte Erzurum TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 ve TOKİ Erzurum Merkez kura çekimi 2020…


Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçları 2020 hakkında araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Erzurumlular, TOKİ Erzurum Merkez kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 811, 3+1 347 toplam 1158 kişinin konut sahibi olacağı TOKİ Erzurum kura sonuçları saat 12.00’de çekilen kuranın ardından netleşecek. İşte Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçları 2020…

ERZURUM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN

Erzurum Merkez kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

TOKİ ERZURUM MERKEZ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ ERZURUM MERKEZ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020

TOKİ Erzurum merkez kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ERZURUM TOKİ KURA SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA

TOKİ ERZURUM MERKEZ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek

 

 

ETİKETLER

Erzurum Merkez TOKİ kura sonuçları TOKİ Erzurum çekilişi canlı yayın OKİ Erzurum Merkez kura çekimi 2020
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.