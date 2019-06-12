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Erzurum Havalimanı'nda uçuş iptallerine teknolojik çözüm

AA |  12 Haziran 2019 Çarşamba - 10:33 | Son Güncelleme : 12 06 2019 - 10:33

Vali Memiş, Erzurum Havalimanı'na yapılacak yeni sistemle ilgili, "CAT 3A sistemi ile birlikte 175 metre yükseklikteki sis tabakasına kadar uçaklar rahatlıkla iniş yapabiliyor. Bizim ölçümlerimizde Erzurum Havalimanı'nda en fazla 200 metreye kadar sis ölçüldü. Dolayısıyla bundan sonra sisli havalarda bile rahatlıkla Erzurum'a bütün uçaklar iniş ve kalkış yapabilecek. Sisten ve hava koşullarından dolayı uçak iptallerinin neredeyse sıfıra yakın olacağını ümit ediyoruz." dedi.


Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı  ile Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek Devlet Hava  Meydanları İşletmesi (DHMİ) Erzurum Havalimanı Başmüdürü Muhammet Hanif Fidan ve  yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.
 
İnceleme sonucu gazetecilere açıklamalarda bulunan Memiş, Erzurum  Havalimanı'na CAT 3A sisteminin uygulanacağını söyledi.
 
Memiş, CAT 3A sisteminin Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'den  sonra Erzurum'da kullanılacağını belirterek, "Şu anki pistin malzemesi beton  olarak yapılmış. Uçaklarımız beton piste iniş ve kalkış yapıyorlardı. Beton  pistten ziyade BSK dediğimiz bütüncü sıcak karışımıyla yani petrolce bir  malzemeyle pistin tamamı yani 4 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde  uluslararası büyük uçakların da inebileceği standartları son derece yüksek bir  pist inşa ediliyor." dedi.
 
Projenin yaklaşık 24 milyon liraya mal olacağını aktaran Memiş,  şunları kaydetti:
 
"Yakında müteahhit firma asfalt dökümüne başlayacak. Sonrasında sisli  havalarda uçakların inişlerini kolaylaştıran CAT 3A sistemi uygulanacak. CAT 3A  sistemi ile birlikte 175 metre yükseklikteki sis tabakasına kadar uçaklar  rahatlıkla iniş yapabiliyor. Bizim ölçümlerimizde Erzurum Havalimanı'nda en fazla  200 metreye kadar sis ölçüldü. Dolayısıyla bundan sonra sisli havalarda bile  rahatlıkla Erzurum'a bütün uçaklar iniş ve kalkış yapabilecek. Sisten ve hava  koşullarından dolayı uçak iptallerinin neredeyse sıfıra yakın olacağını ümit  ediyoruz."
 
Memiş, CAT 3A sisteminin Erzurum'la birlikte aynı zamanda bölgeye  hizmet edeceğinin de altını çizdi.
 
Komşu illerdeki havalimanlarında da sıklıkla sis yaşandığına işaret  eden Memiş, "Bu sistemin yapılmasıyla birlikte Erzurum'un bölgedeki pozitif  üstünlüğünü yeniden ele alacağını düşünüyoruz. Hem turizm hem de seyahat  edenlerin rahatlığı ve güvenliği açısından çok önemli. Kasım ayında bitmesi  planlanıyor ama amacımız ekimde komple sistemin bitirilerek hizmete sokulması.  Bundan sonra uçuşlar keyifle sağlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza,  milletvekillerimize, Ulaştırma Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize teşekkür  ediyorum." diye konuştu.
 
Gürcistan uçağı için çalışmalar devam ediyor
 
Memiş, Van'da 8 yıl önce meydana gelen depremin ardından Gürcistan'dan  yardım malzemesi getiren ancak apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü  için yıllardır Erzurum Havalimanında bekletilen SKY Georgia Airlines firmasına  ait uçakla ilgili de çalışma yapacaklarını söyledi.
 
Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kent turizmine katkı sunması için  uçağa talip olduğunu kaydeden Memiş, "Büyükşehir Belediyesinin düşüncesi  değerlendirebilir. Bizim çok daha güzel değerlerimiz var, uçak ya da başka bir  şey için de kullanabiliriz. Balıklama atlayacağımız bir iş değil açıkçası. Önemli  olan konuyu çözmemiz." dedi.
 

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