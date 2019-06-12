Erzurum Havalimanı'nda uçuş iptallerine teknolojik çözüm

Vali Memiş, Erzurum Havalimanı'na yapılacak yeni sistemle ilgili, "CAT 3A sistemi ile birlikte 175 metre yükseklikteki sis tabakasına kadar uçaklar rahatlıkla iniş yapabiliyor. Bizim ölçümlerimizde Erzurum Havalimanı'nda en fazla 200 metreye kadar sis ölçüldü. Dolayısıyla bundan sonra sisli havalarda bile rahatlıkla Erzurum'a bütün uçaklar iniş ve kalkış yapabilecek. Sisten ve hava koşullarından dolayı uçak iptallerinin neredeyse sıfıra yakın olacağını ümit ediyoruz." dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ile Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Erzurum Havalimanı Başmüdürü Muhammet Hanif Fidan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme sonucu gazetecilere açıklamalarda bulunan Memiş, Erzurum Havalimanı'na CAT 3A sisteminin uygulanacağını söyledi.

Memiş, CAT 3A sisteminin Türkiye'de Ankara İstanbul ve İzmir 'den sonra Erzurum'da kullanılacağını belirterek, "Şu anki pistin malzemesi beton olarak yapılmış. Uçaklarımız beton piste iniş ve kalkış yapıyorlardı. Beton pistten ziyade BSK dediğimiz bütüncü sıcak karışımıyla yani petrolce bir malzemeyle pistin tamamı yani 4 kilometre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde uluslararası büyük uçakların da inebileceği standartları son derece yüksek bir pist inşa ediliyor." dedi.

Projenin yaklaşık 24 milyon liraya mal olacağını aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Yakında müteahhit firma asfalt dökümüne başlayacak. Sonrasında sisli havalarda uçakların inişlerini kolaylaştıran CAT 3A sistemi uygulanacak. CAT 3A sistemi ile birlikte 175 metre yükseklikteki sis tabakasına kadar uçaklar rahatlıkla iniş yapabiliyor. Bizim ölçümlerimizde Erzurum Havalimanı'nda en fazla 200 metreye kadar sis ölçüldü. Dolayısıyla bundan sonra sisli havalarda bile rahatlıkla Erzurum'a bütün uçaklar iniş ve kalkış yapabilecek. Sisten ve hava koşullarından dolayı uçak iptallerinin neredeyse sıfıra yakın olacağını ümit ediyoruz."

Memiş, CAT 3A sisteminin Erzurum'la birlikte aynı zamanda bölgeye hizmet edeceğinin de altını çizdi.

Komşu illerdeki havalimanlarında da sıklıkla sis yaşandığına işaret eden Memiş, "Bu sistemin yapılmasıyla birlikte Erzurum'un bölgedeki pozitif üstünlüğünü yeniden ele alacağını düşünüyoruz. Hem turizm hem de seyahat edenlerin rahatlığı ve güvenliği açısından çok önemli. Kasım ayında bitmesi planlanıyor ama amacımız ekimde komple sistemin bitirilerek hizmete sokulması. Bundan sonra uçuşlar keyifle sağlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, Ulaştırma Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gürcistan uçağı için çalışmalar devam ediyor

Memiş, Van 'da 8 yıl önce meydana gelen depremin ardından Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır Erzurum Havalimanında bekletilen SKY Georgia Airlines firmasına ait uçakla ilgili de çalışma yapacaklarını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kent turizmine katkı sunması için uçağa talip olduğunu kaydeden Memiş, "Büyükşehir Belediyesinin düşüncesi değerlendirebilir. Bizim çok daha güzel değerlerimiz var, uçak ya da başka bir şey için de kullanabiliriz. Balıklama atlayacağımız bir iş değil açıkçası. Önemli olan konuyu çözmemiz." dedi.