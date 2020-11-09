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Erzurum'da yeni koronavirüs kararları! Artık yapılmayacak

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 1:36 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 1:39

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların günün belirli saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilecek, insanların bir araya geleceği açılış ve toplantı gibi etkinlikler yapılamayacak.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Okay  Memiş başkanlığında toplandı ve salgına ilişkin ek kararlar alındı.
 
Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta  sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranı düzenli olarak  takip edilecek.
 
65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatleri arasında maske ve  mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek, diğer zamanlarda sokağa çıkmaları  kısıtlanacak, kahve, kıraathane ve çay ocaklarına girişleri yasaklanacak, daha  önceki İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda düğün ve cenazelere 1.  dereceden yakınlar hariç katılım yasaklanacak.
 
Uygulamaya 9 Kasım'dan itibaren başlanacak.
 
İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde Umumi  Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilgililere idari para cezası  uygulanacak.
 
Şehir merkezine uzak olan mahallelerden ilçe ve kent merkezlerine  yolcu taşıyan minibüs ve dolmuşların da hareket saatleri, 65 yaş ve üstü  vatandaşların sokağa çıkma kısıtı bulunmayan saatlere uygun yapılacak.
 
Ayrıca pozitif veya temaslı kişilerden izolasyonu ihlal edenler veya  salgın kurallarına aykırı cenaze törenleri, taziyeler ya da düğün, kına ve  benzeri her türlü toplu etkinlikleri düzenleyenlere yönelik, önleyici veya cezai  uygulamalar açısından, mahalle muhtarları daha aktif olarak rol alarak,  kaymakamlıklara bilgilendirme yapacak.
 
Yatılı okul ve kurslarda tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı
 
Kent merkezi ile ilçe belediyeleri tarafından halkı bilinçlendirici ve  farkındalık oluşturacak telefon mesajları, bilgilendirici görseller yapılacak.
 
Toplantıda alınan diğer kararlar şöyle:
 
"Öğle ve akşam namazı ezanı öncesinde pandemi tedbirleri ile ilgili  kısa metin anonsların yapılmasına, insanların toplanmalarına yol açacak açılış  ile toplantı gibi faaliyetlerin yapılmamasına karar verildi. Milli Eğitim  Müdürlüğü tarafından 'Kontrol timleri' oluşturulup okulların rehberler  doğrultusunda çalışıp çalışmadığının sıkı denetimi, öğrenci, öğretmen ya da  çalışanlardan pozitif veya temaslı olanların takiplerinin yapılmasına, kafeterya,  kahvehane, çay ocağı, restoran gibi işletmelerin 'Salgın Yönetim ve  Çalışma  Rehberi' doğrultusunda hiçbir eksik uygulama olmadan, rehbere uygun hizmet  sunmaları, mesai ve mesai dışı denetimlerin bu rehber doğrultusunda  gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
 
Daha önce alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararları doğrultusunda toplu  taşıma araçlarında maske ve mesafe kurallarına çok sıkı bir şekilde riayet  edilmesi, kurallara uymayan yolcu veya sürücüler hakkında da ikinci bir uyarıya  ihtiyaç duyulmaksızın idari yaptırım uygulanacak.
 
Cami hoparlörü ve emniyet araçlarından vatandaşların maske, mesafe ve  temizlik kurallarına uymaları yönünde anonslar yapılacak.
 
Gerek Milli Eğitim İl Müdürlüğü gerek İl Müftülüğümüze bağlı yatılı  okul ve kurslarda tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılıp her iki kurumumuzun  kendilerine bağlı birimlerde denetimleri artırmasına, pozitif veya temaslı  vakaların bu kurumlar tarafından eksiksiz bir şekilde takiplerinin yapılmasına,  Mülki İdare Amirlikleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar  doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak, uygulamada herhangi bir aksaklığa  meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına karar verildi."

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Erzurum koronavirüs 65 yaş ve üzeri
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