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Erzurum'da sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar! 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı...

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 18:51 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 18:51

Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri yeniden düzenledi.


Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha  Kurulunun Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında olağanüstü toplanarak bazı  kararlar aldığı belirtildi.
 
Açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaşların hafta içi 10.00-14.00  saatleri, 20 yaş altı gençler ve çocukların hafta içi 14.00-18.00 saatleri  arasında sokağa çıkmalarının kararlaştırıldığı belirtildi.
 
İldeki vaka sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun  bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki  etkinliği gibi hususlar çerçevesinde sürekli olarak gözlenerek gerekli  değerlendirmelerin yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"5 Nisan tarih ve 28 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında  belirtilen yüz yüze eğitime devam eden 20 yaş altı gençler ve çocuklar ile  destekleme ve yetiştirme kurslarına devam edenlerin yüz yüze eğitimlerinin olduğu  saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına, 20 yaş altı gençlerden  iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı gibi belgeyi ibraz eden  çalışanların, çalışma günlerinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına  karar verilmiştir."
 
Açıklamada, mülki idare amirlikleri ve ilgili kurumların uygulamada  herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için tedbir alacağı vurgulandı.
 

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