İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kent merkezinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etti.
Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu anlaşılan zanlının "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.
Zanlı, bu tespit üzerine gözaltına alınıp Emniyete götürüldü.
Erzurum'da PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı
AA | 03 Ocak 2018 Çarşamba - 16:39 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 16:39
Erzurum'da, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kent merkezinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etti.