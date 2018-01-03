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Erzurum'da PYD/PKK üyesi bir kişi yakalandı

AA |  03 Ocak 2018 Çarşamba - 16:39 | Son Güncelleme : 03 01 2018 - 16:39

Erzurum'da, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu öne sürülen bir kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kent merkezinde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri bir kişinin kimliğini kontrol etti.
Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında terör örgütü PYD/PKK mensubu olduğu anlaşılan zanlının "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

Zanlı, bu tespit üzerine gözaltına alınıp Emniyete götürüldü.
 

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