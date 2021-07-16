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Erzurum'da görüntülendi! 'İnsan yüzlü örümcek' şaşırttı

AA |  16 Temmuz 2021 Cuma - 23:50 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 23:50

Erzurum'da, Latince adı "thomisus onustus" olan "köşeli yengeç örümceği" görüntülendi.


Oltu ilçesinde yaşayan Ahmet Arslan, otomobiline bindiği sırada  içeride, halk arasında "insan yüzlü örümcek" olarak da bilinen hayvanı gördü.
 
Örümceği cep telefonu kamerasıyla kaydeden Arslan, daha sonra  internetten yaptığı araştırmada hayvanın "köşeli yengeç örümceği" olduğunu  öğrendi.
 
Ahmet Arslan, AA muhabirine, ilk kez karşılaştığı farklı türdeki  örümceği aracında görünce şaşırdığını söyledi.
 
Üzerinde insan yüzüne benzer şekli görünce cep telefonu kamerasıyla  kayıt yaptığını anlatan Arslan, "Kameraya çektikten sonra zarar vermeden doğal  ortamına bıraktım." dedi.

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Erzurum thomisus onustus köşeli yengeç örümceği
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