05 Kasım 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2150 -0.10
USD 9,7000 0.18 ALTIN 563,910 0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erzurum'da gönüllü gençler, kırsaldaki öğrencilere teknoloji projelerini tanıttı

ERZURUM (AA)  |  05 Kasım 2021 Cuma - 17:00 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 17:00

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi gönüllüleri, geliştirdikleri roket, uzaktan kumandalı araba, dronelerle kırsalda yaşayan öğrencilere gösteri yaptı.


Dumlu Mahallesi'ndeki Şehit Muhammed Ferdi Güntekin Ortaokulu  bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen gönüllüler, geliştirdikleri teknolojik  aletleri tanıttı.
 
Geliştirdikleri roketi fırlatıp uzaktan kumandalı arabalarla yarışlar  düzenleyen gönüllüler, drone uçurup çeşitli deneyler yaparak kırsalda yaşayan  öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattı.
 
Yakutiye Belediye Başkan Vekili İhsan Karabulut, gazetecilere yaptığı  açıklamada, her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Sayın  Cumhurbaşkanımızın gençliğe verdiği öneme binaen genç kardeşlerimizin teknoloji  alanındaki projelerine desteklerimiz devam edecek." dedi.
 
Gösteriyi ilgiyle izleyen öğrencilerinden Muhammet Polat da tüm  teknolojik aletleri çok beğendiğini, etkinlikte en çok roket fırlatılmasından  etkilendiğini söyledi.

ETİKETLER

Erzurum teknoloji projeleri teknoloji proje
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.