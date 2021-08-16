Erzurum'da ağustos ayında şaşırtan görüntü! Şiddetli dolu yolları beyaza bürüdü...

Son dakika haberi... Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetli dolu yağışına dönüştü. Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı. İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Suyla dolan köprü altındaki yollar trafiğe kapatıldı

Bazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.

Bir yolcu minibüsü de tamamen doluyla kaplanan Gez Mahallesi Köprüsü'nde ilerleyemeyince yardım beklemek zorunda kaldı.

Öte yandan Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerinden itfaiye ekiplerine "evlerde su baskını" yaşandığına dair çok sayıda ihbar geldi.

Ekipler, su baskını yaşanan evlerde çalışma başlattı.