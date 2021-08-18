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Erzurum'da ağaç üzerinde bulundu! Tarihe ışık tutan keşif

AA |  18 Ağustos 2021 Çarşamba - 18:26 | Son Güncelleme : 18 08 2021 - 18:26

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik, fosil çalışmalarına ilişkin, "Yani yaklaşık 170-160 milyon yıl öncesi. Ağaç fosillerinde elde ettiğimiz bilgiler bu yıllara dayanıyor. Bu dönem Türkiye'nin hemen hemen tamamına yakınının denizlerle kaplı olduğunu biliyoruz." dedi.


Akkemik, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi  Erzurum'un Narman ilçesinde bir çalışma yaptıklarını, çalışmada elde edilen  fosiller ile Türkiye'nin karasallaşmaya başladığını gördüklerini ifade etti.
 
Türkiye'nin bulunduğu bölgenin Jura dönemine dayandığını anlatan  Akkemik, şunları kaydetti:
 
"Yani yaklaşık 170-160 milyon yıl öncesi. Ağaç fosillerinde elde  ettiğimiz bilgiler bu yıllara dayanıyor. Bu dönem Türkiye'nin hemen hemen  tamamına yakınının denizlerle kaplı olduğunu biliyoruz. Sonrasında parça parça  karasallaşma başlıyor. Karasallaşan ortamlarda ağaçlar gelişiyor. Bunun da en iyi  örneklerini bulduğumuz yer Erzurum."
 
Akkemik, Erzurum'un Narman ilçesindeki çalışma Türkiye geneli yapılan  çalışmaların bir bölümü olduğunu anlattı.
 
"Oltu taşının ana maddesi bu ağaçlar"
 
Organik madde olan Oltu taşının da ağaç gövdelerinin fosilleşmesiyle  oluştuğuna işaret eden Akkemik, "Oltu taşının yapısını incelediğimiz zaman  gördüğümüz şu, tipik bir araucaria odunu. Onda fosilleşme süreci biraz daha  farklı ama sonuçta o dönemde bu bölgede yaşamış ağaçlar bunlar. Biz bunlarla  geçmişten günümüze hangi ağaçlar varmış ve bunlar ne yönde değişmiş onu  görüyoruz. Bu ağaç türlerinin hangileri günümüze ulaşmış? Onları araştırıyoruz.  Ağaç türleri bize aynı zamanda iklim hakkında da bilgi veriyor." ifadelerini  kullandı.
 
Fosil ağaçların doğada çok fazla bulunmadığını dile getiren Akkemik,  parasal bir değeri olmayan bu ağaçları bulanların ilgililere haber vermesi  gerektiğini sözlerine ekledi.

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