Erzurum'da 5 katlı bina çöktü: Çevre binalardakiler tahliye edildi

İlçenin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tamamen çöktü.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede kullanılmadığı anlaşılan binanın çökmesi sonucu şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi.

Çöken binanın çevresinin polislerce güvenlik şeridine alınması sonrasında vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.

Binanın çökmesi sebebiyle çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar da ekiplerce tedbiren evlerinden tahliye edildi. 5 yıl önce kentsel dönüşüm projesi sebebiyle boşaltıldığı öğrenilen evin çökmesi dolayısıyla vatandaşlar da endişeli anlar yaşadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor

"Deprem oluyor sandık"

Mahalle sakinlerinden Sait Çiğdem de yıkılan evin yan sokağındaki bir evde oturduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Saat 22.00 sıralarında evde otururken bir ses geldi. İlk başta korktuk, şaşırdık, ne olduğunu bilemedik ve sonra şiddetli gürültü devam etti, deprem oluyor sandık, çocuğu aldım dışarı çıkarken baktım sallanmıyoruz. Ben eşimi ve çocuğu evin önüne bırakıp yıkılan evin yanına geldim. Orada oturan birisi vardı, ona içeride birisi var mı diye sordum, 'kimse yok' dedi. Ben tekrar eve koştum baktım çöken binanın yanında 2 katlı bir ev var, çöken bina yüzünden onun duvarı da yıkılmıştı. O evde oturanlara ihtiyaçları karşılayacak malzemeler alıp onları evlerinden çıkardık. Çöken binanın etrafı toz dumandı, içeri girip 'kimse var mı' diye seslendik, ses gelmedi, sonra itfaiyeye haber verdik."

Çiğdem, 3 yıldır aynı mahallede oturduğunu ve çöken binaya giren çıkan kimseyi görmediğini anlatarak, enkaz altında kalan kimse olmadığını söyledi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları tamamlandı.