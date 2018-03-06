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Erzurum'da 354 kaçak göçmen yakalandı

AA |  06 Mart 2018 Salı - 19:10 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 19:10

Erzurum'da son iki günde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 354 kaçak göçmen yakalandı.


 İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ile Gürcükapı, Yıldızkent  ve Gölbaşı Polis Merkezi ekipleri, sabah saatlerinde Ağrı-Erzurum karayolu ve  kuzey çevre yolu üzerinde gruplar halinde yürüyenler olduğu ihbarı üzerine  çalışma başlattı.
 
Nenehatun rampası, Karskapı Şehitliği, kuzey çevre yolunda geniş çaplı  tarama gerçekleştiren ekipler, Afganistan ve Pakistanlı uyruklu 200 kaçak göçmeni  yakaladı.
 
Otobüslerle kent merkezindeki Gürcükapı, Yıldızkent ve Gölbaşı Polis  merkezlerine götürülen yabancı uyruklulara, yemek ve çay ikramı yapıldı. Yabancı  uyrukluların, İran'dan yasa dışı yollarla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldikten  sonra batı illerine gitmeyi amaçladıkları tespit edildi.
 
Kaçak göçmenlerin polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek  üzere Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezine götürüleceği belirtildi.
 
Öte yandan bu kişiler dışında kentte dün de yasa dışı yollarla yurda  giren 154 kişinin daha yakalandığı belirtildi. Böylece kentte 2 gün içinde  yakalanan yabancı uyruklu sayısı 354'e ulaştı.
 
  
 

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