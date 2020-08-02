02 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2340 -0.53
USD 6,9800 -0.10 ALTIN 443,290 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem!

02 Ağustos 2020 Pazar - 19:56 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 20:06

Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde  yer alan bilgiye göre, saat 19.46'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde  deprem kaydedildi.
 
Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
 

ETİKETLER

AFAD deprem Kandilli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.