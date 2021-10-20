20 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.21 EURO 10,7430 -0.77
USD 9,2100 -0.91 ALTIN 528,440 -0.04
CANLI BORSA
TÜMÜ

Erzincan kırsalında 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi

AA |  20 Ekim 2021 Çarşamba - 22:17 | Son Güncelleme : 20 10 2021 - 22:17

Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik hava destekli operasyonda, teröristlerce kullanılan 12 mağara, sığınak ve depo imha edildi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince  bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan  istihbarat çalışmaları kapsamında, kentin Kemah ilçesi kırsalında, 15-16 Ekim  2021 tarihlerinde operasyon gerçekleştirildi.
 
"Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21-426" adı verilen  operasyona seçkin askeri birliklerin yanı sıra 2 genel maksat helikopteri, 1  taarruz helikopteri kolu ve İnsansız Hava Aracı (İHA) katıldı.
 
Hava destekli operasyonda ilçenin kırsalında teröristlerce kullanılan  12 mağara, sığınak ve depo tespit edildi.
 
Bu mağara, sığınak ve depolardaki aramalarda, bir 12 kilogramlık  mutfak tüpü, 5 kilogram toz şeker, iki kilogram tuz, 3 boş plastik bidon, bir  çaydanlık, bir çift lastik ayakkabı, iki çift mekap ayakkabı, birer adet mont,  makas, demir tabak, panço, ve içlik, iki çift çorap, 7 plastik leğen, 10 metre  hortum ele geçirildi.
 
Tespit edilen mağara, sığınak ve depolar güvenlik güçlerince  kullanılamaz hale getirildi, ele geçirilen malzeme ise olay yerinde imha edildi.
 
Açıklamada, teröristlere yönelik operasyonlara, "ara-bul-yok et"  prensibiyle devam edileceği vurgulandı.
 

ETİKETLER

Erzincan Kemah terör
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.