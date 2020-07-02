Erzincan İliç TOKİ kura sonuçları - Erzincan İliç 3 Etap TOKİ kura sonuçları

Erzincan İliç 3. Etap TOKİ kura sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Erzincanlılar, TOKİ İliç kura sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. 2+1 110, 3+1 120 toplam 230 kişinin konut sahibi olacağı Erzincan İliç 3. Etap TOKİ kura sonuçları saat 12.00’de çekilen kuranın ardından belli olacak. İşte Erzincan İliç TOKİ kura sonuçları 2020…

ERZİNCAN İLİÇ 3. ETAP TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

Erzincan İliç kura sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.

ERZİNCAN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ ERZİNCAN İLİÇ KURA KURA SONUÇLARI 2020

Erzincan İliç TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

ERZİNCAN İLİÇ TOKİ 2020 SONUÇLARI LİSTESİ 2020 SORGULAMA

TOKİ ERZİNCAN PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek