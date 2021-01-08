İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Kemah ilçesi kırsalında 7 Ocak 2021 tarihinde başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21- 02 Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 8 mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi. Operasyonda tespit edilen mağaralar kullanılamaz hale getirilirken, malzemeler de imha edildi.
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Erzincan'da, teröristlerin kullandığı 8 mağara imha edildi
DHA | 08 Ocak 2021 Cuma - 20:46 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 20:46